Manchester City - Wolverhampton City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Manchester City - Wolverhampton City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

02.03.2021 01:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:31
Manchester City - Wolverhampton City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçları bugün oynanıyor. Peki Manchester City - Wolverhampton maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de yeni haftanın maçları başladı. Bu maçlardan birisi de Manchester City - Wolverhampton maçıdır. Peki Manchester City - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester City - Wolverhampton maçı 2 Mart 2021 Salı günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Wolverhampton maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11kanallarında da verilecek.

MANCHESTER CİTY - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Etihad Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

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