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Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yendi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Real Madrid'de Sergio Ramos kırmızı kart gördü.

27.02.2020 01:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:05
Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yendi

Son 16 turu ilk maçında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı. Real Madrid'in golünü 60. dakikada Isco kaydederken Manchester City'nin golleri 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada penaltıdan Kevın de Bruyne'den geldi.

RÖVANŞ 17 MART'TA

Karşılaşmanın 86. dakikasında Real Madrid'de kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından büyük bir avantajı elinde bulunduran Manchester City, Real Madrid ile 17 Mart Çarşamba günü İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

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