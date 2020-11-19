Manchester City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, 2021 yılında bitecek sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı ve takımda kaldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sözleşme için kulübüyle anlaşma sağladı.

Manchester City ile sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek olan 49 yaşındaki İspanyol teknik adam, İngiliz ekibinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Manchester City ile Pep Guardiola'nın 2023 yılına kadar olan yeni sözleşme için anlaşma sağladığı duyuruldu.

"BÖYLE BİR DESTEĞİ HER TEKNİK ADAM İSTER"

Pep Guardiola imza sonrası "Manchester City'ye geldiğimden beri hep çok hoş karşılandım. Birlikte büyük başarılar kazandık. Böylesine bir desteği her teknik adam ister. İşimi yapmak için her şeye sahibim ve göreve devam etmem için bana olan güveni gördüm. Gelişmeye devam etmek için çok heyecanlıyım. Manchester City'nin bunu yapmasına yardımcı olacağım için de heyecanlıyım." dedi.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, 2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 2 Community Shield kazandı.