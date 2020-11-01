Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti
01.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:11
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımının 18 yaşındaki forveti Filip Stevanovic'i 8 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımının forveti Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.
Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.
Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
54 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ
Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan