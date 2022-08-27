Manchester City'nin Haaland'ı var! Hat-trick yaptı, takımını 2-0'dan geri getirdi

Manchester City ile Crystal Palace, Premier Lig'in 4. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2 farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

İLK YARI ŞOK SONUÇ

Karşılaşmada Crystal Palece, 4. dakikada John Stones ve 21. dakikada Joachim Andersen'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarı adeta Manchester City fırtına estirdi.

HAALAND RESİTALYAPTI

Yeni transfer Haaland'ın resital sunduğu ikinci yarı da galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Bernardo Silva ile 62, 70 ve 81. dakikada Haaland kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.