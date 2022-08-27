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Manchester City'nin Haaland'ı var! Hat-trick yaptı, takımını 2-0'dan geri getirdi

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Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 4-2 mağlup etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri 2 farklı geriye düştüğü mücadelede yeni transferleri Haaland'ın 3 golüyle galibiyete uzandı. Norveçli yıldız bu sezon Premier Lig'de ilk hat-trick yapan futbolcu oldu.

Manchester City ile Crystal Palace, Premier Lig'in 4. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2 farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

İLK YARI ŞOK SONUÇ

Karşılaşmada Crystal Palece, 4. dakikada John Stones ve 21. dakikada Joachim Andersen'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarı adeta Manchester City fırtına estirdi.

Manchester City'nin Haaland'ı var! Hat-trick yaptı, takımını 2-0'dan geri getirdi

HAALAND RESİTALYAPTI

Yeni transfer Haaland'ın resital sunduğu ikinci yarı da galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Bernardo Silva ile 62, 70 ve 81. dakikada Haaland kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 10'a yükseltti. Crystal Palace 4 puanda kaldı.

Manchester City'nin Haaland'ı var! Hat-trick yaptı, takımını 2-0'dan geri getirdi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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