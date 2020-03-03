Manchester City’nin 2018-19 FA Kupası’nda Attığı Tüm Goller
Manchester City, 2018-19 sezonunda FA Kupası’nda çıktığı beş maçta rakip kalelere toplam 20 gol gönderdi. Tüm rakiplerini geçtikten sonra Wembley Stadyumu’nda oynanan final karşılaşmasında Watford’u 6-0 geçerek kupaya uzanan Manchester City’nin turnuvada attığı tüm goller karşınızda!
03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21
Manchester City, 2018-19 sezonunda FA Kupası'nda çıktığı beş maçta rakip kalelere toplam 20 gol gönderdi. Tüm rakiplerini geçtikten sonra Wembley Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Watford'u 6-0 geçerek kupaya uzanan Manchester City'nin turnuvada attığı tüm goller karşınızda!
Kaynak: Dugout
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