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Manchester City’nin 2018-19 FA Kupası’nda Attığı Tüm Goller

Manchester City, 2018-19 sezonunda FA Kupası’nda çıktığı beş maçta rakip kalelere toplam 20 gol gönderdi. Tüm rakiplerini geçtikten sonra Wembley Stadyumu’nda oynanan final karşılaşmasında Watford’u 6-0 geçerek kupaya uzanan Manchester City’nin turnuvada attığı tüm goller karşınızda!

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

, 2018-19 sezonunda FA Kupası'nda çıktığı beş maçta rakip kalelere toplam 20 gol gönderdi. Tüm rakiplerini geçtikten sonra 'nda oynanan final karşılaşmasında Watford'u 6-0 geçerek kupaya uzanan Manchester City'nin turnuvada attığı tüm goller karşınızda!

Kaynak: Dugout

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