Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı
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Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı

16.12.2020 04:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 04:06
Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı maçta West Bromwich'le berabere kaldı

İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Manchester City, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Manchester City, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.

Etihad Stadı'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı.

Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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