Manchester City Geriden Gelerek Liverpool'u Deviriyor
2013-14 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırladığı maçta Coutinho'nun erken golüyle geriye düşmesine rağmen önce Vincent Kompany ardından da Alvaro Negredo'nun golleriyle 2-1'lik galibiyete uzandı.
23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16
2013-14 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırladığı maçta Coutinho'nun erken golüyle geriye düşmesine rağmen önce Vincent Kompany ardından da Alvaro Negredo'nun golleriyle 2-1'lik galibiyete uzandı.
Kaynak: Dugout
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