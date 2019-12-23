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Manchester City Geriden Gelerek Liverpool'u Deviriyor

2013-14 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırladığı maçta Coutinho'nun erken golüyle geriye düşmesine rağmen önce Vincent Kompany ardından da Alvaro Negredo'nun golleriyle 2-1'lik galibiyete uzandı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2013-14 Premier Lig sezonunda 'nin 'u Etihad Stadyumu'nda ağırladığı maçta Coutinho'nun erken golüyle geriye düşmesine rağmen önce Vincent Kompany ardından da 'nun golleriyle 2-1'lik galibiyete uzandı.

Kaynak: Dugout

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