Manchester City - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City - Burnley hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı şifresiz mi
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Manchester City - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City - Burnley hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı şifresiz mi

28.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:37
Manchester City - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City - Burnley hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı şifresiz mi

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Manchester City - Burnley maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyük önem taşıyan maçta Manchester City - Burnley karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda, hakemi kim? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Burnley, İngiltere Premier Lig maçı 28 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 18:00.

MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Burnley, Premier Lig maçı S Sport Plus, S Sport, kanalından yayınlanacak.

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