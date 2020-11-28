Manchester City - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City - Burnley hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı şifresiz mi
28.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:37
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Manchester City - Burnley maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçta Manchester City - Burnley karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda, hakemi kim? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Burnley, İngiltere Premier Lig maçı 28 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 18:00.
MANCHESTER CİTY - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Burnley, Premier Lig maçı S Sport Plus, S Sport, kanalından yayınlanacak.