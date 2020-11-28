Manchester City - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Manchester City - Burnley hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı şifresiz mi

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Manchester City - Burnley maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Manchester City - Burnley maçı hangi kanalda? Manchester City - Burnley maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?