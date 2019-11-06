Manchester City Anfield'da Anelka'yla Güldü

06.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:13

2002-03 sezonunda Manchester City Anfield'da Liverpool'a konuk olduğunda Fransız forvet Nicolas Anelka, önceki sezon formasını giydiği Liverpool'a karşı bu sefer rakip olarak sahaya çıkıyordu. İkinci yarıda Liverpool Baros'la öne geçmesine rağmen, Anelka 74. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarında bir kez daha ağları sarsan Anelka, takımın geriden gelip üç puana uzanmasında başrol oynadı.