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Manchester City, Lima, Genç, Spor

Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi

Manchester City transferde genç oyunculara yönelmeye devam ediyor. Peru Ligi ekiplerinden Alianza Lima, 17 yaşındaki sağ bek Kluiverth Aguilar'ın bonservisinin Manchester City'e satıldığını açıkladı.

19.04.2020 22:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:59
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi

Geniş scout ağı sayesinde Avrupa ve dünyada birçok ismi takip eden, bünyesine genç ve yetenekleri futbolcuları katan Premier Lig ekiplerinden Manchester City, koronavirüs arasında Kluiverth Aguilar transferini bitirdi.

PERU EKİBİNE BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY VERİLECEK

Peru Ligi ekiplerinden Alianza Lima, 17 yaşındaki gelecek vaad eden sağ bekleri Kluiverth Aguilar'ın bonservisinin Manchester City'e satıldığını açıkladı. Oyucunun bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ada basını bu transfer için Manchester City'nin kasasından 2.8 milyon Euro çıkacağını iddia etti. City'nin ayrıca Peru ekibine sonraki satıştan pay vereceği de ifade edildi.

Aguilar'ın İngiliz ekibinin kadrosuna 18 yaşını geçtiği 5 Mayıs 2021'de dahil olacağı açıklandı.

SAĞ AÇIKTA DA FORMA GİYEBİLİYOR

Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile ön plana çıkan Aguilar, Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 1.80 boyundaki genç yetenek, sağ açıkta da forma giyebiliyor.

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