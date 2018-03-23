Manavgatlı 4 Genç Sporcu Voleybol Milli Takımına Seçildi

Manavgatlı 4 İşitme Engelli Voleybolcu Voleybol Genç Milli takımının Samsun'da yaptığı kampa davet edildi.

İşitme Engelli Voleybolcular Avni Yılmaz Öz, Yener Yurtsever, Harun Metin ve Yaşar Yılmaz, Voleybol Genç Milli takımının Samsun'da yaptığı kampa davet edildi. Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, "geçtiğimiz yıl Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Voleybol takımımız bu sezon da namağlup liderliğini sürdürmekte. Olimpiyat şampiyonu olan Voleybol A Milli takımımıza, Manavgat'tan beş tane sporcu göndermiştik. İşitme Engelliler Voleybol branşında Manavgat'ımızı başarı ile temsil ettiğimiz gibi Milli takımımıza da sporcu vererek Milli takımımızın başarısına da büyük ölçüde destek vermiş oluyoruz. Buda gösteriyor ki emeklerimizin ve özverimizin karşılığını alıyoruz. Hem ülkemiz hem de memleketimiz adına çok mutlu oluyoruz" dedi. - ANTALYA