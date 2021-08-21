Mame Thiam, Kayserispor'da
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Mame Thiam, Kayserispor'da

Mame Thiam, Kayserispor'da
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mame Thiam'ı transfer ettiklerini duyurdu. Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, Çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 30 lig maçında forma giyen Mame Thiam, 6 gol atmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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