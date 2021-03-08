Mamak'ın hentbolda bileği bükülmüyor
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Mamak'ın hentbolda bileği bükülmüyor

08.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:12
Mamak'ın hentbolda bileği bükülmüyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi 20. haftasında Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile Başkent'te karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı sahadan 35-31 galip ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi 20. haftasında Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile Başkent'te karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı sahadan 35-31 galip ayrılarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlılardan Mikail Yıldırım 15 gol ile skora en çok katkı veren oyuncu oldu. Liderle olan puan farkını kapatmak için tüm maçlara galibiyet parolası ile çıktıklarını ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, "Ligin sonunda ipi göğüsleyen takım olmak istiyoruz. Bunun için de tüm performansımızı sahada sergiliyoruz. Ancak bizim tüm maçları kazanmamız yetmiyor. Rakibimizin puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak'ın hentbolda bileği bükülmüyor
Mamak'ın hentbolda bileği bükülmüyor
Mamak'ın hentbolda bileği bükülmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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