Mamak Belediyesi: 89-84
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak Belediyesi: 89-84

Mamak Belediyesi: 89-84
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Spor

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Önder Yılmaz (xx), Orkun Yurttaş (xx)SAMSUNSPOR: Oğulcan Sanca (xxx) 23, Mert Ali Sert (xx) 17, Ahmet Fatih Cantitiz (xx) 17, Tımothy Luiz Soares (xx) 12, Berkay Sinirlioğlu (x) 8, Can Özcan (xx) 6, Önder Atun (x) 5, Uğur Can Aksoy (x)...

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Önder Yılmaz (xx), Orkun Yurttaş (xx)SAMSUNSPOR: Oğulcan Sanca (xxx) 23, Mert Ali Sert (xx) 17, Ahmet Fatih Cantitiz (xx) 17, Tımothy Luiz Soares (xx) 12, Berkay Sinirlioğlu (x) 8, Can Özcan (xx) 6, Önder Atun (x) 5, Uğur Can Aksoy (x) 1, Muhammet (x)MAMAK BELEDİYESİ: Mustafa Baki Görür (xxx) 26, Umar Atın (xx) 19, Diante Levan Watkins (xx) 16, Yesukan Onar (x) 8, Mertcan Solkol (x) 6, Özgür Şahin (x) 5, Bulut Altın (x) 2, Predrag Samardjiski (x) 21'İNCİ PERİYOT: 24-29İLK YARI: 41-463'ÜNCÜ PERİYOT: 66-67Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde Samsun'da oynanan Play-Off yarı final ilk maçında Samsunspor, Mamak Belediyesi'ni 89-84'lük skorla yendi.Canik ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mamak Belediyesi, 1'inci çeyreği 29-24 önde tamamladı. 2'nci çeyrek sonunda mücadeleden vazgeçmeyen Mamak Belediyesi, etkili oyunuyla devreye 46-41 önde girdi. 3'üncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan yeşil-beyazlılar, maçın son bölümüne ise bir sayı farkla 67-66 önde başladı. Son çeyrekte ise etkili oyunuyla öne geçen Samsunspor, karşılaşmayı 89-84 galip tamamladı.İKİNCİ MAÇ 29 MAYIS'TASerinin ikinci maçı da 29 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da oynanacak.

- Samsun
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Deniz Çakır Bülent Ersoy Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mamak Belediyesi: 89-84 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 21:00:42. #1.15#

title