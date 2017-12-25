Malkara'da 75 Üreticiye 99 Baş Damızlık Koç Dağıtılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa projesi kapsamında, Malkara'da 75 yetiştiriciye yüzde 70 hibe destekli 99 baş damızlık koç dağıtılacak.



Damızlık koç sahiplerinin belirlenmesi için Malkara Ziraat Odası'nda kura çekimi düzenlendi. Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, Birlik Müdürü İlyas Arslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dair Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi İsmail Uğur Gümüş ve Malkaralı yetiştiriciler katıldı. Damızlık koçların önümüzdeki günlerde dağıtılacağı belirtildi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi İsmail Gümüş, il genelinde yüzde 70 hibe destekli toplam 346 baş damızlık koç dağıtılacağını ifade etti. - TEKİRDAĞ