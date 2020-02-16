Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım
Malatyaspor Kulübü, Seri'nin pozisyonunda penaltı çalınmamasıyla alakalı sosyal medya hesabından voleybol topu fotoğrafı paylaşarak, "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" yazdı.
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından 45. dakikada Seri'nin pozisyonuna penaltı çalınmamasıyla ilgili bir paylaştım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp voleybol topu fotoğrafı paylaşarak, "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" yazdı. Bu paylaşım büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım: