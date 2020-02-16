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Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım

Malatyaspor Kulübü, Seri'nin pozisyonunda penaltı çalınmamasıyla alakalı sosyal medya hesabından voleybol topu fotoğrafı paylaşarak, "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" yazdı.

16.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:02
Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen , galibiyet serisini sürdürdü. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından 45. dakikada Seri'nin pozisyonuna penaltı çalınmamasıyla ilgili bir paylaştım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp topu fotoğrafı paylaşarak, " ile Voleybol arasındaki fark" yazdı. Bu paylaşım büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

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