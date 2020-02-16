Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım

16.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:02

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesabından 45. dakikada Seri'nin pozisyonuna penaltı çalınmamasıyla ilgili bir paylaştım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp voleybol topu fotoğrafı paylaşarak, "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" yazdı. Bu paylaşım büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım: