Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı

Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde yapılan Avrupa U17-U19 Şampiyonası'nda U17 Karışık Bayrak Yarışı'nda milli sporcu Belemir Almira Dede, bronz madalyanın sahibi oldu.