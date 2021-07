Maker (MKR) coin nedir? Maker (MKR) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Maker (MKR) projesinin kendine has özelliği, token sahiplerinin doğrudan DAI yönetim sürecine katılmasına olanak sağlaması. Her bir Maker token sahibi, MKR hisselerine bağlı oy güçleriyle Maker Protocol üzerinde yapılacak bir dizi değişiklikte oy kullanma hakkına sahiptir.

Maker bugünkü fiyatı ₺26.002,44 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.795.785.920 TRY. Maker son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #31, piyasa değeri ₺25.777.242.289 TRY. Dolaşımdaki arz 991.340 MKR coin ve maksimum seviyede. 1.005.577 MKR coin.

MAKER [MKR] NEDİR?

Maker (MKR), her ikisi de kullanıcıların DAI sabit değerli kripto parasını çıkarmasına ve yönetmesine olanak sağlayan Ethereum blockchain tabanlı, bir merkeziyetsiz kuruluş olan MakerDAO ve bir yazılım platformu olan Maker Protocol'ün yönetişim tokenidir.

İlk olarak 2015'de tasarlanan ve Aralık 2017'de tamamen piyasaya sürülen Maker, ABD dolarına sabitlenmiş istikrarlı değere sahip ve topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz kripto para birimi olan DAI'yı işletmek olan bir projedir.

MKR tokenleri, DAI'yı yöneten kuruluş için oy hissesi gibi bir görev görür; token sahiplerine kâr payları vermeseler de Maker Protocol'ünün gelişiminde oy hakkı verirler ve DAI'nın kendi başarısına göre değer artışı beklerler.

Maker ekosistemi, Ethereum gibi akıllı sözleşmeli blockchain'lerin üzerine merkeziyetsiz finansal ürünler inşa etmeyi amaçlayan sektör olan merkeziyetsiz finans (DeFi) sahnesindeki en eski projelerden biridir.

MAKER KURUCUSU KİM?

Daha büyük Maker ekosistemi içindeki ilk varlık olan MakerDAO, 2015 yılında Danimarkalı bir girişimci olan Rune Christensen tarafından geliştirilmiştir.

Christensen, biyokimya alanında bir diplomayla Copenhagen Üniversitesinden mezun oldu ve Copenhagen İşletme Okulunda uluslararası işletme okudu. MakerDAO'dan önce uluslararası işe alma şirketi Try China'nın kurucu ortaklığını yaptı ve yönetti.

MAKER NEDEN FARKLI?

Ekim 2020 itibarıyla DAI, en popüler stablecoin'lerden (fiyatları ABD doları veya başka bir geleneksel para birimine sabitlenmiş kripto para birimleri) biri. 800 milyon dolarlık toplam piyasa değeriyle en büyük 25'inci kripto para birimi ve piyasadaki en büyük sabit değerli kripto para olan USDT'den daha çok aktif adrese sahip.

MKR projesinin kendine has özelliği, token sahiplerinin doğrudan DAI yönetim sürecine katılmasına olanak sağlaması. Her bir Maker token sahibi, MKR hisselerine bağlı oy güçleriyle Maker Protocol üzerinde yapılacak bir dizi değişiklikte oy kullanma hakkına sahip. Protokolün, kullanıcıların oylayabildiği birkaç yönü şunlar:

Kullanıcıların daha çok DAI üretmek için yeni kripto para birimleri sunmasına olanak sağlayan, protokole yeni teminat varlığı türlerinin eklenmesi;

Var olan teminat varlığı türlerinin risk parametrelerinin değiştirilmesi;

DAI Tasarruf Oranını değiştirme: DAI token sahipleri, tokenlerini özel bir sözleşmeyle kilitleyerek birikim yapabilir ve Tasarruf Oranı bu sözleşmenin kârlılığını etkiler;

Maker ekosistemine güvenilir blockchain dışı veri tedarik etmekle görevlendirilmiş varlıklar olan oracle seçimi;

Platforma gelecek güncellemeler.

MKR tokenlerine talebin arkasındaki sebep, piyasadaki en büyük sabit değerli kripto para birimlerinden birinin yönetiminde yer alma gücü. Bununla bağlantılı olarak da değerinin değişiyor olması.

PİYASADA KAÇ MAKER [MKR] COİN VAR?

MKR'nin çıkarılması ve sistemden kaldırılması, DAI'nın daima diğer kripto para varlıklar tarafından tam teminatlı olması ve USD'ye olan sabitliğinin devam ettirilmesi için tasarlanmış bağımsız mekanizmalardan oluşan karmaşık bir sistem tarafından yönetiliyor. MKR'nin toplam arzında sabit kodlu bir limit yok.

DAI'nın değeri, Ethereum blockchain üzerinde yeni DAI tokenleri üretirken kullanıcılar tarafından yatırılan ve kasa isimli yerlerde depolanan diğer kripto paralar olan teminat akıllı sözleşmeleri ile korunuyor.

Fiyat konjonktürlerinin düştüğü sıralarda kasada depolanan kriptonun değeri, denk miktarda DAI'yı tamamen teminata almak için yetersiz olabilir. Bu durumda Maker Protocol, otomatik olarak kasanın içeriğinin likidasyonunu gerçekleştirir. Bunun getirilerini de kasanın borcunu kapatmak için kullanır. Eğer likidasyon sırasında üretilen DAI miktarı yeterli değilse, Maker Protocol, satmak için yeni MKR tokenleri üretir ve kalan miktarı kapatır böylece toplam arz artar.

Ancak bazı durumlarda satıştan elde edilen DAI miktarı, tüm teminatları garantilemek için gereken sınırı aşar. O zaman Maker Protocol tarafından MKR tokenlerini geri almak ve yakmak için kullanılır, böylece toplam arz azalır.

Bu yüzden MKR arzı, piyasa şartlarına ve DAI ekosisteminin genel sağlığına bağlı olarak değişen dinamik bir değerdir. Ekim 2020 itibarıyla piyasadaki Maker token arzı yaklaşık 1 milyon, bu da 500 milyon dolardan fazla ediyor.

MAKER AĞI GÜVENLİ Mİ?

MKR bir ERC-20 tokeni yani Ethereum blockchain üzerinde çalışıyor. Haliyle korunması da Ethereum tarafından sağlanıyor. Ethereum ise kendi Ethash iş ispatı fonksiyonuyla korunuyor.