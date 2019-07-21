Mahrez'den Mısır hükümetine tarihi tavır!

Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı ve Mısır Spor Bakanını görmezden geldi.

Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı yıldız futbolcu Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı'nı görmezden gelerek tokalaşmadı. Manchester City'li futbolcunun bu hareketi twitterda en çok konuşulanlar arasına girdi.

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