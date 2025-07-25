Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı
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Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile başarılı basketbolcu Cedi Osman, İspanya'nın Barselona şehrinde lüks bir ev satın aldı. Ünlü çiftin satın aldıkları evin fiyatının 750 bin euro olduğu belirtildi.

3 yıldır evli olan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile başarılı basketbolcu Cedi Osman, sürpriz bir yatırıma imza attı.

BARSELONA'DAN 750 BİN EUROLUK EV

NBA'den döndükten sonra Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan başarılı sporcu Cedi Osman, eşi olan güzel oyuncu Ebru Şahin ile Akdeniz'in incisi Barselona'dan ev satın aldı. Güzel çiftin aldıkları evin fiyatının 750 bin euro olduğu belirtildi.

HEM YATIRIM HEM DE YAŞAM AMAÇLI

Çiftin sık sık Avrupa şehirlerinde vakit geçirdiği bilinirken, Barselona'daki yeni evlerinin hem yatırım hem yaşam amaçlı kullanılacağı tahmin ediliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Ev ler bedava olmalı çünkü her insan a bir ev lazımdır.

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