Havuzda neler yaptı neler! Wanda Nara'dan görülmemiş doğum günü partisi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, 38 yaşına girdi. Bu özel günü genç sevgilisi ve dostlarıyla kutlayan Nara, sevgilisi L-Gante ile havuza atladı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, yeni yaşını genç sevgilisi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
38 YAŞINA GİRDİ
Geçtiğimiz gün sevgilisiyle kimseyi umursamadan poz verdikleri kırmızı halıda öpüşen Nara, 38'inci doğum günü için çılgın bir parti verdi.
HAVUZA ATLADI
Ünlü isim, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante vile öpüşerek havuza atladığı anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.