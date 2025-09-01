Ebru Şallı hem temizlik hem pilates yaptı

Güncelleme:
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, mutfakta pilates yaptığı anların görüntülerini paylaştı. Şallı, o anları "Hem temizle hem pilates yap" notuyla paylaştı.

"HEM TEMİZLİK HEM PİLATES"

Pilates yaparken bir yandan da temizlik yapan ünlü model , o anları "Hem temizle hem pilates yap" notuyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.

