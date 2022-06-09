12 milyonluk serveti kriptoda heba etti! Canlı yayında ailesinden helallik istedi - Haberler

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Muhterem ve Ali Durkun çifti, 18 gündür kayıp olan çocukları Uğur Durkun'ı bulmak için başvurdu.

12 MİLYON LİRALIK SERVETİ KRİPTODA KAYBETTİ

Uğur Durkun'un ailesinin toplamda 12 milyon liralık servetini kripto para piyasasında kaybettiği ortaya çıktı. Noter işlerini beceremediği için babasından genel vekaletname alan Durkun'un, kuzenine ise "Ben 27 arabayı ve evi sattım. Ailemin yüzüne bakamam, onlarla görüşemem" dediği öğrenildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Canlı yayında ailesinin çağrısına kulak veren Uğur Durkun, "27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Haklarını helal etsinler." dedi. Daha sonra da ailesinin ısrarı üzerine canlı yayına telefonla tekrar bağlanan Durkun, "Hakkınızı helal edin. Başka bir şey demek istemiyorum. Ne yaptığımın farkındayım" diyerek telefonu kapattı.

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