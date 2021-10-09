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Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

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Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

Dünyaca ünlü oyuncu Gemma Atkinson, İngiltere'de katıldığı bir TV programında lezbiyen rolünde yaşadığı sıkıntıları ilk kez anlattı. İşte Gemma Atkinson'un çarpıcı açıklamaları...

İngiliz sinemasının sevilen oyuncusu Gemma Atkinson, meslek yaşamının en zorlu anlarını ilk kez anlattı.

Yönetmenliğini Duncan Ward'un üstlendiği, 2009 yapımı Boogie Woogie adlı filmde, Charlotte Bailey adlı bir sanatçıyı canlandıran Atkinson, canlandırması gereken lezbiyen sevişme sahnesinin kendisini çok zorladığını, buna kolay hazırlanamadığını anlattı.

"CÜRETKAR SAHNELERİ ÇEKEBİLMEK..."

Filmde, bir barda tanışıp ardından da seviştiği karakteri canlandıran Jaime Winstone ile o sahnenin çekimine kadar tanışmak istemediğini söyleyen Atkinson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer birbirimizi daha önceden tanıyor olsaydık böylesine cüretkar sahneleri çekebilmek ikimiz için de zor olurdu. Önceleri ikimiz de gergindik. Ancak bir kaç kadeh votka içtikten sonra rahatlayıp rolümüze konsantre olduk. Bütün ayrıntıların gerçek olması için elimizden geleni yaptığımız bu sahneyi tek bir defada çektik. Odada sadece Jaime, ben ve iki de kamera vardı.

"KENDİMİ TACİZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Sevişme sahnelerinde tamamen soyunmak istemediğini söyleyen 36 yaşındaki oyuncu "Yönetmenimiz Ward'a kalçalarımın çıplak olmasını istemediğimi söyledim. O da bunu kabul etti" diye konuştu. Atkinson buna rağmen canlandırdıkları iki kadın karakterin öpüşmelerinin gerçeğe yakın olması için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Genç yıldız zor konsantre olduğu bu sahnenin etkisinden uzun süre kurtulamadığını da şu sözlerle anlattı: "Çekim bittikten sonra eve gittiğimde kendimi tacize uğramış gibi hissettim ve kendimi hemen banyoya attım."

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen lezbiyen ilişki itirafı!

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