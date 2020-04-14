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2018 Dünya Kupası, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Spor

Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse karşı yeterince hazırlık yapmadıklarını itiraf ederek özür dilediği yayını 36.7 milyon kişi izledi. Yayın, yüzde 94 izlenme oranıyla ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu ve 2018 Dünya Kupası finalini geçti.

14.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam Elysee Sarayı'ndan yaptığı yayında salgına karşı yeterince hazırlık yapılmadığı için özür diledi. Macron'un bu özrünü 36.7 milyon kişi izledi. Yayın ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu.

2018 DÜNYA KUPASI FİNALİNİ GEÇTİ

Fransa'da Macron'un özründen önce izlenme rekoru, 2018 Dünya Kupası finalindeydi ve yine Macron'un Sarı Yelekliler protestolarıyla ilgili yaptığı konuşmadaydı. Macron yaptığı konuşma ile bu rekoru kırmış oldu. 2018 Dünya Kupası, 23 milyondan fazla izlenmişti.

Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi

YASAK 11 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Macron, salgınla mücadele kapsamında her vatandaşa maske temin etmeyi hedeflediklerini aktarırken, sokağa çıkmayasağını 11 Mayıs'a kadar uzatarak 11 Mayıs tarihinden itibaren ülkedeki durumun normale dönmesi durumunda okulların tekrar açılabileceğini söyledi. Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sınırlarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmaya devam edileceğini açıklarken, ülkede yapılması planlanan festivallerin Temmuz ortasına kadar ertelendiğini duyurdu.

Macron, ülkede bulunan bar, restoran, sinema gibi toplu alanların 11 Mayıs'tan sonrada kapalı kalacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu sağlık krizi eksiklerimizi görmemize sebep oldu, özellikle medikal malzeme konusunda. Gereken dersleri aldık" ifadelerini kullandı.

Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
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Haber Yorumları (1)
ADINIZI YAZIN: Gereken dersi almışmış Beter olun . Daha hala müslüman alemiyle uğraşıyorsunuz .
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