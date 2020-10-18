Erol Bulut ve Serdar Aziz'den hakeme tepki: Berabere bitirmek için elinden geleni yaptı

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Göztepe gibi zor deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse "Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum." dedi.

Bulut, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, zor bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kolay bir maç olmadığını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 olacak maçı 3-2 kazanmış olduk. ilk yarıda 1-0 öndeyken hakemin rakibe verdiği bir penaltı oldu. Normalde o pozisyonlarda VAR'a çağrılıyor. İzleseydi, yüzde yüz vermezdi. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Sadece bize değil rakiplere karşı da. Yeteri kadar pozisyona girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık."

Bulut, lige verilen arada 13 oyuncularının milli takımlara gittiğini, bu nedenle bazı oyuncularda yorgunluk gözlemlendiğin belirterek, "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum. Bireysel hatalar oldu ama daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN BUGÜN MEMNUN OLMADIK"

Aleyhlerine verilen penaltı pozisyonuna itiraz ettiğinin sorulması üzerine Bulut, "Hakemin performansından bugün memnun olmadık. Göztepe'nin penaltısının uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok, hakemin en azından VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu ama onu da yapmadı. Olmayan penaltı olursa her hoca itiraz eder. Etmeyecek hoca olduğunu düşünmüyorum. Olmayan penaltı diye düşünüyorum. Devre arasında da maç sonunda da izledim, kendisi de izleyecektir. Kendi kararını verecektir." diye konuştu.

Bulut, 26 kişilik kaliteli bir kadrolarının bulunduğunu belirterek, 40 haftalık süreçte kadroda rotasyon yapabileceklerini sözlerine ekledi.

SERDAR AZİZ: HAKEM MAÇI BERABERE BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Hakemin maçı berabere bitirmek için her şeyi yaptığını dile getiren Serdar Aziz, "Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi." dedi.

Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendiren Serdar Aziz, "Bir süredir kadroya giremiyordum, bugün bir şans doğdu ve hocam bana formayı verdi. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz