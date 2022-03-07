Fenerbahçe yasta! Maç sırasında kalbine yenik düşen Ahmet Özdemir'e veda

Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izlerken, hakem Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesi sonucu, kalp krizi geçirip hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Ahmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. İzmit Alikahya Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına babası Salih Özdemir, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Abdullah Özdemir cenaze namazı sonrasında kardeşi Ahmet Özdemir'in tabutuna son kez sarıldı. Ahmet Özdemir'in cenazesi Alikahya Gürcüler Mezarlığında toprağa verildi.

"BİZLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Fenerbahçe'den hayatını kaybeden taraftar Ahmet Özdemir için mesaj:

"Dün akşam Fenerbahçemizin, Trabzonspor ile oynadığı müsabakayı televizyon başında izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Ahmet Özdemir'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kalbinden Fenerbahçe sevgisini eksik etmeyen, sarı laciverte olan aidiyetiyle bizleri derinden etkileyen 27 yaşındaki genç taraftarımız, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Camiamız, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan bu güzel insanı asla unutmayacak!

Merhum Ahmet Özdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ