Macera turizminde Türkiye’yi ön plana çıkarmayı hedefliyorlar

17.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:23

Raftingten paraşütü, dalıştan kayağa kadar macera severler için birçok alternatif barındıran Türkiye'nin en maceracı fuarı Adventure Turkey kapılarını açtı. Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, organizasyonun Ülkemizin tanıtımı için büyük önem taşıdığını söyledi.