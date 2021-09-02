Macaristan - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? Macaristan - İngiltere maçı şifresiz mi? Macaristan - İngiltere maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Macaristan - İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Macaristan - İngiltere maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.