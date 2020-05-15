Maç Özeti: Rostov 1 - 3 Lokomotiv Moskova RPL 21. hafta maçında Rostov, evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Lokomotiv Moskova ilk yarıda 3 gol bularak maçta farkı açtı. Rostov 64. dakikada kaznadığı penaltıyı Ivelin Popov'la gole çevirse de 3-1'lik skora engel olamadı ve evinde Moskova ekibine 3 puanı hediye etti.

RPL 21. hafta maçında Rostov, evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Lokomotiv Moskova ilk yarıda 3 gol bularak maçta farkı açtı. Rostov 64. dakikada kaznadığı penaltıyı Ivelin Popov'la gole çevirse de 3-1'lik skora engel olamadı ve evinde Moskova ekibine 3 puanı hediye etti. Kaynak: Dugout