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Maç Özeti: Juventus-Milan

Coppa İtalia yarı final ilk turunda Juventus ve Milan Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun kazandığı ve gole çevirdiği penaltı ile maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın gollerini ve önemli anlarını sizler için derledik.

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

Coppa İtalia yarı final ilk turunda ve 'da karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun kazandığı ve gole çevirdiği penaltı ile maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın gollerini ve önemli anlarını sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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