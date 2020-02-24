Maç Özeti: Juventus-Milan

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

Coppa İtalia yarı final ilk turunda Juventus ve Milan Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun kazandığı ve gole çevirdiği penaltı ile maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın gollerini ve önemli anlarını sizler için derledik.