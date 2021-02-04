Maç Özeti: Borussia Monchengladbach 5-1 FC Köln

Nisan 2011'de Borussia Monchengladbach Marco Reus (2), Juan Arango, Filip Daems ve Havard Nordveit'in golleriyle Köln'ü 5-1 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.