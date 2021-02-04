Maç Özeti: Borussia Monchengladbach 5-1 FC Köln
04.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:19
Nisan 2011'de Borussia Monchengladbach Marco Reus (2), Juan Arango, Filip Daems ve Havard Nordveit'in golleriyle Köln'ü 5-1 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Nisan 2011'de Borussia Monchengladbach Marco Reus (2), Juan Arango, Filip Daems ve Havard Nordveit'in golleriyle Köln'ü 5-1 mağlup etti. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout