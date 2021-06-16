Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda Galler'e yenildiğimiz maç öncesi rakip takımın hocası Rob Page, bizi nasıl yenecekleriyle ilgili çok iddialı konuşmuştu. Page, "Türkiye'yi iyi analiz ettik. Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. İtalya maçını iyi izledik" ifadelerini kullanmıştı. Page maçın ardından, "Türkiye'ye 5 atabilirdik" açıklamasıyla ortaya koyduğumuz futbolu küçümsedi

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında mağlup olduğumuz Galler'in hocası Rob Page, bizi bizden iyi çözmüş. Maç öncesi basın toplantısında iddialı açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çeken Page, karşılaşma sonunda haklı çıktı. Milli Takım'ın zayıf yanları ve yaşayabileceğimiz sorunları anlatan Page, bunu oyuncularına iyi uygulattı.

İşte Page'ın maç öncesi kullandığı ifadeler:

"4 PUAN KAZANMAMIZ YETER"

Kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır.

"ONLARA SORUN ÇIKARTACAK PLANLARIMIZ VAR"

Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. Başka planlarımız da var. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var. Ekibimle görüştüm ve eksikliklerimizle ilgili daha hızlı çalışmaya başladık.