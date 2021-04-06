Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu

Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısında pozisyona giremeyen, arkadaşlarına duvar olamayan ve pas oyununu olumsuz etkileyen Samatta'ya Caner Erkin'den maç içinde küfür geldi. Ara pasına hareketlenmeyen Samatta'ya Caner'den, "Oğlum A... K... Uyuma ya! Come on artık ya! " şeklindeki sitemi, seyircisiz oynanan maçta çok rahat bir şekilde duyuldu.