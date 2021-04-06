Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısında pozisyona giremeyen, arkadaşlarına duvar olamayan ve pas oyununu olumsuz etkileyen Samatta'ya Caner Erkin'den maç içinde küfür geldi. Ara pasına hareketlenmeyen Samatta'ya Caner'den, "Oğlum A... K... Uyuma ya! Come on artık ya! " şeklindeki sitemi, seyircisiz oynanan maçta çok rahat bir şekilde duyuldu.

Mbwana Samatta, Denizlispor mücadelesinde ikinci yarıda 3 puanı getiren golü attı ama ilk yarıda yine yokları oynadı. Karşılaşmanın 35. dakikalarında Caner'in attığı ara pasa hareketlenmeyen Tanzanyalı forvet, ilginç bir tepki gördü. Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda futbolcuların sesinin ekranlardan rahat duyulması nedeniyle Caner de bunun azizliğine uğradı.

EL HAREKETLERİ DE YAPTI

Samatta'nın topa hareketlenmemesine kızan Caner, önce el-kol hareketleriyle sitem etti. Tecrübeli oyuncu mevkisine geri dönerken, "Oğlum A.. K.. Uyuma ya! Come on artık ya!" diye söylendi. Türkçe bilmeyen Samatta bu küfre tepki vermedi. Maç içinde agresif ve heyecanlı tavrıyla bilinen Caner, genellikle arkadaşlarına bu tarz tepkiler veriyor.

Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu
Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu
Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu!
Ali Koç koronavirüse mi yakalandı? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç son sağlık durumu!
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:57:48. #1.16#
title