Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu
Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısında pozisyona giremeyen, arkadaşlarına duvar olamayan ve pas oyununu olumsuz etkileyen Samatta'ya Caner Erkin'den maç içinde küfür geldi. Ara pasına hareketlenmeyen Samatta'ya Caner'den, "Oğlum A... K... Uyuma ya! Come on artık ya! " şeklindeki sitemi, seyircisiz oynanan maçta çok rahat bir şekilde duyuldu.
Mbwana Samatta, Denizlispor mücadelesinde ikinci yarıda 3 puanı getiren golü attı ama ilk yarıda yine yokları oynadı. Karşılaşmanın 35. dakikalarında Caner'in attığı ara pasa hareketlenmeyen Tanzanyalı forvet, ilginç bir tepki gördü. Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmalarda futbolcuların sesinin ekranlardan rahat duyulması nedeniyle Caner de bunun azizliğine uğradı.
EL HAREKETLERİ DE YAPTI
Samatta'nın topa hareketlenmemesine kızan Caner, önce el-kol hareketleriyle sitem etti. Tecrübeli oyuncu mevkisine geri dönerken, "Oğlum A.. K.. Uyuma ya! Come on artık ya!" diye söylendi. Türkçe bilmeyen Samatta bu küfre tepki vermedi. Maç içinde agresif ve heyecanlı tavrıyla bilinen Caner, genellikle arkadaşlarına bu tarz tepkiler veriyor.