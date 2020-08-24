Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Fransız devi Lyon'un ilgilendiği Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulüpte mutlu olduğunu ve şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemediğini dile getirdi.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de birçok futbolcuya Avrupa kulüplerinden teklifler yağıyor.

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde, yıldız futbolcu Luiz Gustavo da Fransız devi Lyon başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına girmeyi başardı.

Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gustavo, Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. "Eşim, oğlum ve ben İstanbul'da mutluyuz" diyen Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Olympique Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta istikrarlı bir görüntü çizerken 3 gol attı ve 1 asist yaptı.