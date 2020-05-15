Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı Seri Penaltı Atışlarında Eliyor 2016-17 UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile Olimpik Lyon karşılaştı. İlk maçı Groupama Stadium'da 2-1 kazanan OL, deplasmanda Vodafone Arena'ya yarı final bileti için çıktı. 90 dakika sonunda Beşiktaş 2-1 galip gelince maç uzatmalara gitti. İlave 30 dakikada da gol sesi çıkmayınca maç seri penaltılara gitti. Penaltıları 6-4 kazanan OL, İstanbul'da yarı final biletini kaptı.

2016-17 UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile Olimpik Lyon karşılaştı. İlk maçı Groupama Stadium'da 2-1 kazanan OL, deplasmanda Vodafone Arena'ya yarı final bileti için çıktı. 90 dakika sonunda Beşiktaş 2-1 galip gelince maç uzatmalara gitti. İlave 30 dakikada da gol sesi çıkmayınca maç seri penaltılara gitti. Penaltıları 6-4 kazanan OL, İstanbul'da yarı final biletini kaptı. Kaynak: Dugout