Lyon küme düştü mü, Lyon neden 2. lige düştü?

Lyon küme düştü mü, Lyon neden 2. lige düştü?
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Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü. Peki, Lyon küme düştü mü, Lyon neden 2. lige düştü?

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü. Lyon küme düştü mü, Lyonneden 2. lige düştü?

LYON KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Fransa'da özellikle 2000'li yılların başındaki başarıları ve üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Lyon, büyük bir şok yaşadı.

Lyon, kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası almıştı. Fransa'da Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıkladı; Küme düşme!

Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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