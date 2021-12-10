Lyon - Glasgow Rangers maçı kaç kaç bitti? Lyon - Glasgow Rangers maç sonucu!
UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Lyon, Glasgow Rangers ile bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lyon - Glasgow Rangers maçı sporseverlerin yakın takibindeydi.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Lyon - Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Sporseverler mücadelenin sonucunu merak ediyor.
LYON - GLASGOW RANGERS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nde Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.