Lyon - Glasgow Rangers maçı kaç kaç bitti? Lyon - Glasgow Rangers maç sonucu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lyon - Glasgow Rangers maçı kaç kaç bitti? Lyon - Glasgow Rangers maç sonucu!

Lyon - Glasgow Rangers maçı kaç kaç bitti? Lyon - Glasgow Rangers maç sonucu!
Haberler.com - Haberler | Gündem

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Lyon, Glasgow Rangers ile bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lyon - Glasgow Rangers maçı sporseverlerin yakın takibindeydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Lyon - Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Sporseverler mücadelenin sonucunu merak ediyor.

LYON - GLASGOW RANGERS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nde Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Lyon - Glasgow Rangers maçı kaç kaç bitti? Lyon - Glasgow Rangers maç sonucu!

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title