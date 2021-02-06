Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti

Fransız kulübü Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, 1987 yılında 2 milyon euroya satın aldığı kulübün satışı için gelen 600 milyon euroya varan teklifleri reddettiğini açıkladı.

Olymqique Lyon'un sahibi ve başkanı Jean-Michel Aulas kulübün satışı için gelen 500 milyon euroyu aşan teklifleri reddettiğini açıkladı.

71 yaşındaki başkan Aulas, 1987 yılında 2 milyon euroya satın aldığı kulüpte sayısız başarılar elde ettiğini belirterek hayatını adadığı kulübü satmayı hiç istemediğini söyledi. Aulas, "Son zamanlarda da dahil olmak üzere kulübü satın almak isteyen pek çok kişi ve kurumlar oldu. Bunların teklifinin 600 milyon euroya yaklaştığını söylemeliyim. Hedeflerimin tamamına ulaşmadığım sürece bu satışı asla düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU"

En büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyen Aulas, "Önemli teklifler olduğunda her defasında satış ihtimalini sorguladım ama kararım geliştirmeye çalıştığım şeyle uyumlu olarak sportif anlamda ileriye gitmek ve sürdürülebilirliği sağlamak oldu. Avrupa Kupası hayalimiz devam ettiği sürece de satış düşünmeyeceğim" diye konuştu.

Aulas'ın 34 yıllık Lyon başkanlığı döneminde Olympique Lyon 7 kez Fransa Ligi şampiyonluğu, 5 Fransa Kupası, 7 kez Fransa Süper Kupası ve 1 kez Fransa Lig kupası şampiyonluğu elde etti.