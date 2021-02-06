Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti

06.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:58
Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti

Fransız kulübü Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, 1987 yılında 2 milyon euroya satın aldığı kulübün satışı için gelen 600 milyon euroya varan teklifleri reddettiğini açıkladı.

Olymqique Lyon'un sahibi ve başkanı Jean-Michel Aulas kulübün satışı için gelen 500 milyon euroyu aşan teklifleri reddettiğini açıkladı.

71 yaşındaki başkan Aulas, 1987 yılında 2 milyon euroya satın aldığı kulüpte sayısız başarılar elde ettiğini belirterek hayatını adadığı kulübü satmayı hiç istemediğini söyledi. Aulas, "Son zamanlarda da dahil olmak üzere kulübü satın almak isteyen pek çok kişi ve kurumlar oldu. Bunların teklifinin 600 milyon euroya yaklaştığını söylemeliyim. Hedeflerimin tamamına ulaşmadığım sürece bu satışı asla düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU"

En büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyen Aulas, "Önemli teklifler olduğunda her defasında satış ihtimalini sorguladım ama kararım geliştirmeye çalıştığım şeyle uyumlu olarak sportif anlamda ileriye gitmek ve sürdürülebilirliği sağlamak oldu. Avrupa Kupası hayalimiz devam ettiği sürece de satış düşünmeyeceğim" diye konuştu.

Aulas'ın 34 yıllık Lyon başkanlığı döneminde Olympique Lyon 7 kez Fransa Ligi şampiyonluğu, 5 Fransa Kupası, 7 kez Fransa Süper Kupası ve 1 kez Fransa Lig kupası şampiyonluğu elde etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mersin Antalya Adıyaman Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lyon başkanı Aulas, kulüp için gelen 600 milyon euroluk teklifi reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:57:52. #1.15#
title