Luyindama'yı takımda istemeyen Fatih Terim yönetime raporu sundu! Listesinde 6 savunmacı var

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Luyindama'nın satılması için yönetime talepte bulunmuştu. Deneyimli hocanın, Kongolu futbolcunun satılması durumunda genç bir yabancı stoper alınması için yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Terim'in raporunda 6 savunmacının ismi bulunuyor.

Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlama süreci devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transferlerine devam ederken bir yandan da bazı futbolcularla yollarını ayırmak için girişimde bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Luyindama için kulüp aranırken Fatih Terim, deneyimli savunmacının yerini doldurmak için 6 futbolcudan oluşan savunmacı adaylarının ismini yönetime sundu.

GENÇ SAVUNMACI İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim, Kongolu stoper Luyindama'nın performansından memnun değil. Terim geleceğe yatırım için genç bir stoper transfer edilmesini istedi.

Terim'in yönetime verdiği raporda ismi geçen savunmacılar şöyle: