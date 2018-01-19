Lüks Sektörü Büyüyor, Gençler Lüksü Dijitale Taşıyor

Deloitte'un Lüks raporuna göre; lüks tüketiminde en büyük 100 şirket, 2015 mali yılındaki 212 milyar dolarlık net satış geliri ile büyümeye devam ediyor. Louis Vuitton, devler liginde zirveyi yine kimseye kaptırmazken; genç lüks severler, lüks satışını yavaş yavaş dijitale kaydırıyor.