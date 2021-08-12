Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi

Chelsea, Inter forması giyen eski golcüsü Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Geçen sezon şampiyon olan Inter'in en önemli parçalarından olan Belçikalı golcü, İngiliz deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Maviler'in, 2014 yazında 34.5 milyon euroya Everton'a sattığı Lukaku'yu 7 sene sonra 115 milyon euroya yeniden kadrosuna katması dikkat çekti.