Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi
Chelsea, Inter forması giyen eski golcüsü Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Geçen sezon şampiyon olan Inter'in en önemli parçalarından olan Belçikalı golcü, İngiliz deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Maviler'in, 2014 yazında 34.5 milyon euroya Everton'a sattığı Lukaku'yu 7 sene sonra 115 milyon euroya yeniden kadrosuna katması dikkat çekti.
Geçen sezon Timo Werner'le gol yollarında problem yaşayan Chelsea, eski golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Maviler, yıldız golcü için İtalyan devine 115 milyon euro bonservis ödedi.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
2014 yazında yaklaşık 34.5 milyon euroya Lukaku'yu Everton'a satan Chelsea, eski futbolcusunu geri getirmek için 115 milyon euro ödeyerek büyük ses getirdi. Yeniden Maviler'in formasını giyecek Belçikalı yıldız, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.