Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

19.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:18

ABD'li ünlü spor kanalı ESPN, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya attı. ESPN, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin sezon sonu Messi için teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

MESSİ'NİN BABASI İLE TRANSFER TEMASINA GEÇTİ

MLS ekibi İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in ardından Arjantinli yıldızın transferi için düğmeye bastı. Galaxy yöneticisi ve eski Boca Juniors yıldızı Guillermo Barros Schelotto'nun oğlu, Messi'nin babası ile transfer temasına geçtiğini duyurdu.

700 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Lionel Messi de aynı zamanda menajeri olan babasıyla konuyu değerlendirmeye aldığı iddia edildi. LA Galaxy'nin Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini Barcelona'ya ödeyeceği ifade edildi.

Bilindiği üzere Lionel Messi, geçtiğimiz gün Instagram paylaşımında sportif direktör Eric Abidal'ı hedef alan sözler kullanmıştı.