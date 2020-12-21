Lorient-Rennes maçının ardından üzerine projektör düşen görevli hayatını kaybetti
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Lorient-Rennes maçının ardından üzerine projektör düşen görevli hayatını kaybetti

21.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 00:13
Lorient-Rennes maçının ardından üzerine projektör düşen görevli hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı.

Fransa Ligue 1'de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında bugün oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı. Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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