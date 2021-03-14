Londra derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Arsenal oldu
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Londra derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Arsenal oldu

14.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:00

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal ile Tottenham, Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda yapılan maçın 33. dakikasında Erik Lamela, attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, Alexandre Lacazette 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

LAMELA ATILDI

Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

Londra derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Arsenal oldu
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