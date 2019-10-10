Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor

10.10.2019 14:30

2018 yılı sonunda konkordato ilan eden ve 48 gün sonra bu süreçten başarıyla çıkan uluslararası yük taşımacılığı yapan lojistik devi Taha Kargo, operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Konkordato sürecini iyi değerlendiren ve bu süreç sonrası başarısını artırmaya devam eden şirket, Türkiye-Irak taşımalarının yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Şirket Irak'ın tüm illerine günlük parsiyel, komple ihracat ve taşıma hizmeti veriyor.

GÜNLÜK OLARAK ULAŞTIRIYOR

25 yıllık deneyimi ile sektörde lider firma olma özelliğini taşıyan Taha Kargo, Türkiye'den tüm Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat mallarını günlük olarak ulaştırıyor. Şirket ürünleri tır, konteyner ve parsiyel şekliyle karadan, havadan ve denizden olmak üzere hızlı bir şekilde teslim ediyor.

TAKLİT VE İMİTASYON ÜRÜN KABUL ETMİYOR

Prensibe önem veren şirket, imitasyon ve taklit ürünleri kesinlikle kabul etmiyor. Taha Kargo, dış ticaret aracılığı, gümrük işlemleri, mal teslimi-ödeme garantörlüğü, bürokratik işlemler, firma-pazar araştırmaları ve kefalet gibi birçok konuda hizmet veriyor.

HIZLI ŞEKİLDE ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Lojistik sektörüne yön veren şirket, yenilenen yapısıyla müşterilerine güvenle hizmet veriyor. Müşteri memnuniyeti ön planda olan firma, ihracat odaklı çalışan şirketlerin ürünlerine talip. Günlük acil ulaşması gereken ürünler Taha Kargo ile en hızlı şekilde adrese teslim ediliyor.