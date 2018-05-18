Logitech G305 Kablosuz Gecikmesiz ve Uygun Fiyatlı Oyun Mouse'u Duyurdu



Logitech G305 Wireless Gaming Mouse, Uygun Fiyatlı ve Ultra Hızlı.

Logitech'in son derece düşük gecikmeli Lightspeed teknolojisi, geçen sene sahneye ilk kez çıktığında iyi oyuncular tarafından fazlasıyla talep gördü. Ancak bu yıl biraz daha farklı bir hikaye söz konusu.

Çevre birimleri üreticisi bu sene G503, 703 ve G603 gibi yüksek bütçeli modellerine nazaran 60 Dolar gibi daha bütçe dostu denilebilecek Yeni Logitech G305 Wireless Gaming Mouse Modelini duyurdu.

Özellikleri arasında egzotik bir tasarım yok. Bu standart altı düğmeli bir mouse ancak, orta seviye bir oyun faresine göre gecikme süresi en aza indirilmiş bir donanım kullanmanın keyfini çok daha ucuza sahip olacaksınız.

Logitech G305 Kablosuz Oyun Faresi 12.000 DPI Hero Sensörü kullanıyor ve bu yüzden daha pahalı modellerdeki gibi duyarlı ve hassas bir model olduğunu söylüyor.

Logitech G305 Wireless Gaming Mouse Pil Performansı Nasıl?



G305'in pil performansına baktığımızda bir AA Battery ile sürekli kullanımda 250 Saat ön görülüyor. Burada yüksek performans istendiğinde geçerli bir süre bu. daha uzun süreler mesela 9 ay gibi bir süre kullanmak isterseniz 8ms'lik gecikme ayarı ile kullanabilirsiniz.

G305 Mayıs ayında siyah beyaz renk çeşitleri ile dünya çapında satışa sunulacak. Oyun farelerinde görmeye alıştığımız RGB aydınlatma ve kontrol bolluğuna sahip olmayabilir ancak bütçesi oldukça uygun. Fazla para harcamak istemeyen oyuncular için ideal bir çözüm olabilir.

Logitech (1), (2)

https://www.teknotalk.com/logitech-g305-wireless-gaming-mouse-63770/