Logitech G Pro Kulaklık Seti Esports Oyuncuları İçin Özel Üretildi

Logitech eSports Oyuncuları için Saatlerce Kullanılabilecek Kulaklık Tasarladı.



Logitech G Pro Kulaklık Seti eSports Oyuncuları için Özel Üretildi. Konfor ve Oyun Performansına Odaklı yeni Logitech G Pro Kulaklık Özellikleri Neler?

Yeni G Pro kulaklık seti ile Logitech; oyuncuların yorgunluk hissetmeden saatlerce giyebilecekleri bir şey yapma fikrinden yola çıktı. Oldukça basit görünümlü bir çift kulaklık, stereo ses kalitesi (süslü surround ses seçeneği yok) ve analog ses bağlantısı kullanıyor. Onu diğerlerinden farklı kılansa kulaklıkta kullanılan yumuşa deri malzemesi. 90$'lık G Pro Sports harika deri malzemesi ile saatlerce rahat kullanım imkanı sağlıyor.

Şirket ayrıca bir önceki modele göre yüzde 50 daha iyi ses yalıtımı sunduğunu söylüyor.

Galeri: Logitech G Pro



Kulaklıklar, Logitech'in Pro-G sürücülerini geçen senenin kulaklıklarına göre biraz daha agresif bir ses profili ile donatıyor. Oyuncular için tasarlanan g433 ve g533 daha düz sesler verirken G Pro bas tonunu vurguluyor. Bu da oyuncular için daha tatmin edici sesler sağlıyor.

Bazı müzik tutkunları düz ve tarafsız bir ses profilini tercih eder, ancak oyun söz konusu olduğunda; bu durum can sıkıcı olabiliyor. Yeni Logitech G Pro, geçmiş Logitech kulaklık setlerinden farklı olarak daha fazla gürültü önleyici ve daha iyi duyarlılığa sahip bir mikrofon ile birlikte sunuluyor.

Logitech, eSports oyuncularının geri bildirimlerine dayanarak G Pro'yu geliştirdiğini ve gösterildiğini söylüyor. Deri kulaklık geliştirmesinin yanında pakette mikrofon desteği de sunulmuş.

90 $ fiyatıyla G Pro, Logitech'in oyun kulaklık serisinin tam ortasında kendine yer buluyor ancak; yüksek kaliteli kablolu bir seçenek arıyorsanız iyi bir seçim olabilir.

Nisan ayında satışa sunuluyor!

https://www.teknotalk.com/logitech-g-pro-kulaklik-seti-esport-oyunculari-icin-ozel-uretildi-62875/