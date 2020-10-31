Liverpool - West Ham United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
31.10.2020 01:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:15
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçları bugün oynanıyor. Peki Liverpool - West Ham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 7. haftanın maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Liverpool - West Ham maçıdır. Peki Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Liverpool - West Ham maçı 31 Ekim Cumartesi günü (yani bugün) saat 20:30 'da başlayacaktır.
LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Liverpool - West Ham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.