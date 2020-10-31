Liverpool - West Ham United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Liverpool - West Ham United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

31.10.2020 01:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:15
Liverpool - West Ham United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçları bugün oynanıyor. Peki Liverpool - West Ham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 7. haftanın maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Liverpool - West Ham maçıdır. Peki Liverpool - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Liverpool - West Ham maçı 31 Ekim Cumartesi günü (yani bugün) saat 20:30 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - West Ham maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.

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